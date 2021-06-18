ارتفاع اسعار الذهب عالمياً

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في ستة أسابيع والمسجل سابقاً، لكنها بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية تحت ضغط الصعود الواسع في مستويات الدولار الأميركي بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعات رفع أسعار الفائدة والتضخم في الولايات المتحدة.

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وبحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.2 بالمئة إلى 1,794.58 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,772.91 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1,772.91 دولار.



--(بترا)