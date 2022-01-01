ارتفاع اسعار الذهب محليا 70 قرشا

الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعا بقيمة وصلت في حدها الأعلى إلى 70 قرشا، وذلك وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم السبت.

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وبحسب التسعيرة ارتفع سعر شراء جرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا بين المواطنين، إلى 37 دينارا و 40 قرشا.



كما ارتفع سعر شراء الجرام الواحد من عيار 24 قيراط إلى 43 دينارا و 70 قرشا، أيضا سجل عيار 18 قيراط ارتفاعا، حيث وصل سعر شراء الغرام الواحد إلى 33 دينارا و 40 قرشا.





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