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الأربعاء، 11-11-2020 09:53 ص

ارتفاع اسعار النفط عالميا

نفط


الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وجاء ذلك بعد بيانات أظهرت أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي.

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وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.56% إلى 42.42 دولار للبرميل.


في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.57% إلى 44.73 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".


وجاء الارتفاع بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي.


وهبطت مخزونات الخام 5.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر الجاري إلى حوالي 482 مليون برميل، بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 913 ألف برميل.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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