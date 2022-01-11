الثلاثاء 11-01-2022
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الثلاثاء، 11-01-2022 03:44 م

ارتفاع اسعار النفط عالمياً

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الوكيل الإخباري-ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، لتقترب مرة أخرى من ملامسة أعلى مستوى في شهرين، ويأتي هذا الارتفاع في ظل تراجع الدولار الأميركي قبل شهادة رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، وإلى توقعات استمرار انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

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وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.5بالمئة إلى مستوى 79.64 دولار، من مستوى الافتتاح عند 78.43 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 78.39 دولار، وارتفع خام برنت بأكثر من 1.5 بالمئة إلى مستوى 82.22 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 80.98 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 80.91 دولار.

 

بترا

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