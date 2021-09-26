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الأحد، 26-09-2021 09:44 ص

ارتفاع الإنفاق الحكومي خلال 2021

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الوكيل الاخباري- كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، عن ارتفاع الانفاق الحكومي بأول 7 أشهر في 2021.

ووفق الأرقام ، فقد بلغ الانفاق للحكومة المركزية من الموازنة، خلال 7 أشهر من العام 2021، 5439 مليون دينار، مقارنة بـ 4961 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2020.

ويمثل هذا الارتفاع ما قيمته 478.2 مليون دينار، أو ما نسبته 9.6%.

وتشير البيانات الرسمية، إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة صعود النفقات الجارية بمقدار 302 مليون دينار، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 175 مليون دينار.

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