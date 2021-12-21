ارتفاع الإيرادات المحلية حوالي 963 مليون دينار لنهاية تشرين الأول

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات المالية الفعلية خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام تحسناً واضحاً في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع حوالي 963،1 مليون دينار أو ما نسبته 18،7 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. اضافة اعلان





وقالت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذا التحسن يعود إلى تحصيل كل من الايرادات الضريبية التي ارتفعت حوالي 582،2 مليون دينار، والايرادات غير الضريبية التي ارتفعت حوالي 380،9 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



وأضاف البيان، أن هذا يعكس حصافة الإدارة المالية التي اتخذت من قبل الحكومة، والمعالجة الهيكلية والتشريعية والإدارية في محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، بالإضافة إلى ما أنجزته السياسة المالية من تحقيق الإيرادات المحلية المتوقعة بنجاح بمؤسسية ومهنية.



وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيس بسبب ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 لتصل إلى حوالي1080،4 مليون دينار مقابل 1004،6 مليون دينار أو ما نسبته 7،5 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2020.



أما على صعيد الإيرادات غير الضريبية، فجاء الارتفاع بشكل رئيس بسبب ارتفاع بند ايرادات بيع السلع والخدمات ليصل إلى ما قيمته 695 مليون دينار مقابل ما قيمته 499 مليون دينار أو ما نسبته 39،3 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.



وعلى صعيد النفقات العامة، ارتفعت 605،8 مليون دينار أو ما نسبته 8،2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب ارتفاع الانفاق الرأسمالي ما قيمته 297 مليون دينار او ما نسبته 62،4 بالمئة، وارتفاع الانفاق الجاري ما نسبته 4،5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



يشار إلى أن الإنفاق على المشاريع الرأسمالية يكون خلال الربعين الثالث والرابع بقيمة اكبر نظراً لان دورة المشاريع تبدأ خلال الربع الثالث.



ونتيجة لتلك التطورات سجل العجز المالي بعد المنح انخفاضاً بلغ حوالي 225،1 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 1283،8 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.