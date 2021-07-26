ارتفاع الإيرادات المحلية 38 % خلال الشهور الخمسة الأولى من 2021

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المالية إن الإيرادات المحلية شهدت تحسنا ملحوظا خلال الشهور الخمسة الاولى من هذا العام حيث ارتفعت بنحو 9ر848 مليون دينار او ما نسبته 38 %مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وأوضحت الوزارة في بيان، صحفي الاثنين، أن الارتفاع يعود الى التحسن في تحصيل الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 9ر540 مليون دينار، والإيرادات غير الضريبية التي ارتفعت بحوالي 308 ملايين دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، الأمر الذي يشير إلى أن التحسن رغم كل الصعوبات يظهر أن عجلة الاقتصاد الوطني تسير باتجاه إيجابي.



وعلى صعيد النفقات العامة، أشارت الوزارة الى ارتفاع بما قيمته 9ر344 مليون دينار أو ما نسبته 1ر10 %مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، نتيجة قيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة وزيادة الإنفاق الرأسمالي، حيث ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 8ر6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 8ر77 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



واكدت الوزارة ان العجز المالي سجل انخفاضاً بحوالي 8ر461 مليون دينار نتيجة للتطورات السابقة، ليصل الى ما قيمته 4ر636 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

