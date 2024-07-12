ارتفاع التجارة الخارجية للصين بنسبة 6.1 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم الجمعة أن التجارة الخارجية للصين وصلت إلى مستوى قياسي جديد في النصف الأول من هذا العام، مما يوفر زخمًا أقوى للتعافي الاقتصادي.

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وبحسب الهيئة العامة للجمارك، فقد زاد حجم تجارة السلع بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 21.17 تريليون يوان (حوالي 2.97 تريليون دولار أميركي) في الفترة من شهر كانون الثاني إلى حزيران الماضيين، وارتفعت الصادرات بنسبة 6.9 بالمئة، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 5.2 بالمئة، وفق ما نقلته وكالة (شينخوا) الصينية.



وارتفع في الربع الثاني إجمالي الواردات والصادرات بنسبة 7.4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وهو أيضًا أعلى بشكل ملحوظ من الزيادة البالغة 4.9 بالمئة في الربع الأول من هذا العام و1.7 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.





بترا



