ارتفاع التضخم السنوي بمنطقة اليورو في أيار إلى 2.6 بالمئة

الوكيل الإخباري - كشفت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوي في منطقة اليورو تسارَع في أيار، كما كان متوقعاً في البداية، مدفوعاً إلى حد كبير بتكلفة الخدمات.

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وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.6 بالمئة في أيار 2024، بارتفاع من 2.4 بالمئة في نيسان. أما قبل عام، فكان المعدل 6.1 بالمئة، وفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).



وبالنسبة للاتحاد الأوروبي كله، وصل معدل التضخم السنوي إلى 2.7 بالمئة في أيار 2024، مرتفعاً من 2.6 بالمئة في نيسان. وقبل عام، كان المعدل 7.1 بالمئة.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات، مشيراً إلى تحسّن توقعات التضخم.



بترا