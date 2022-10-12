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الأربعاء، 12-10-2022 12:25 م

ارتفاع التضخم في الأردن لـ 4.02%

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الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ( التضخم ) لشهر أيلول من عام 2022 ليصل إلى 108.41 مقابل 102.86 لنفس الشهر من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5.39%.

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وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 33.30%، النقل بنسبة 6.90%، الإيجارات بنسبة 4.48%، الثقافة والترفية بنسبة 14.39% والصحة بنسبة 7.00%.


وعلى المستوى التراكمي بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك للتسعة أشهر الأولى من هذا العام 106.33 مقابل 102.22 لنفس الفترة من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.02%. 


ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 22.37%، النقل بنسبة 5.93%، الإيجارات بنسبة 1.91%، الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 8.35%، والثقافة والترفية بنسبة 8.84%.


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