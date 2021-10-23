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السبت، 23-10-2021 04:27 م

ارتفاع التضخم في بريطانيا خلال الأشهر الستة المقبلة

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الوكيل الاخباري- توقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني (التضخم) بشكل حاد في الأشهر الستة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية.

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ونقلت العديد من وسائل الاعلام البريطانية اليوم السبت، عن بيان للوكالة تتوقع فيه ارتفاع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني إلى 4.3  بالمئة بحلول نهاية العام الحالي.

 

وأضافت أنه من المتوقع أن يصل تضخم المستهلك إلى ذروته فوق 5 بالمئة في نيسان المقبل، بينما من المتوقع أن يرتفع عنصر الطاقة في مؤشر أسعار المستهلكين بنحو نقطة مئوية واحدة في الأشهر المقبلة.

 

المصدر: بترا

 

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