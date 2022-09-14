ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 161.6% منذ مطلع العام

الوكيل الإخباري - تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر آب الماضي، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي بمقدار 263.4 مليون دينار أو ما نسبته 82.4% ليبلغ 583.1 مليون دينار (822.4 مليون دولار).

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وقال البنك المركزي في بيان، اليوم الأربعاء، إن ذلك جاء نتيجة ارتفاع عدد السياح القادمين إلى المملكة خلال الشهر ذاته بقرابة 331.6 ألف سائح مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي ليصل إلى 715.5 ألف سائح.



وخلال الثمانية شهور الأولى من عام 2022، حقق الدخل السياحي ارتفاعاً بقيمة 1,596.5 مليون دينار أو ما نسبته 161.6% ليصل إلى 2,584.4 مليون دينار (3,645.1 مليون دولار) مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2021.



وجاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد السياح القادمين إلى المملكة بنحو 2,009.5 ألف سائح ليصل إلى 3,174.7 ألف سائح.



وتشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق على السياحة خارج المملكة خلال شهر آب من عام 2022 بمقدار 41.7 مليون دينار أو ما نسبته 51.6% عن مستواه خلال الشهر ذاته من العام الماضي 2021 ليصل إلى 122.5 مليون دينار (172.8 مليون دولار) نتيجة ارتفاع عدد السياح المغادرين إلى الخارج بنسبة 51.3%.