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الثلاثاء، 13-12-2022 04:26 م

ارتفاع الدخل السياحي في الاردن 115% خلال 11 شهراً

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الوكيل الإخباري - تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر تشرين الثاني من عام 2022 مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي بمقدار 121.9 مليون دينار أو ما نسبته 50.3% ليبلغ 364.5 مليون دينار (514.1 مليون دولار).اضافة اعلان


وجاء ذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح القادمين الى المملكة خلال ذات الشهر بنحو 148.0 ألف سائح مقارنة بذات الشهر من العام الماضي ليصل الى 450.7 ألف سائح، وهو أعلى مستوى يصل له عدد السياح خلال شهر تشرين الثاني منذ عام 2013.

اما خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2022، فقد حقق الدخل السياحي ارتفاعاً بقيمة 2,006.7 مليون دينار أو ما نسبته 115.0% ليصل الى 3.751.7 مليون دينار (5,291.5 مليون دولار) مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2021.

وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد السياح القادمين إلى المملكة بنحو 2,486.2 ألف سائح ليصل إلى 4,596.1 ألف سائح .

وفي ذات الوقت، تشير البيانات الى ارتفاع الإنفاق على السياحة خارج المملكة خلال شهر تشرين الثاني من عام 2022 بمقدار 11.4 مليون دينار او ما نسبته 17.2% عن مستواه خلال ذات الشهر من العام الماضي ليصل الى 77.8 مليون دينار (109.7 مليون دولار) نتيجة ارتفاع عدد السياح المغادرين الى الخارج بنسبة 17.1%.

وبذلك، فقد وصل الإنفاق على السياحة خارج المملكة إلى 958.1 مليون دينار (1,351.3 مليون دولار) خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2022، أي بارتفاع نسبته 60.8 % عن الفترة المقابلة من عام 2021، وذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح المغادرين الى الخارج.

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