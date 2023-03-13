ارتفاع الدخل السياحي 122.7% خلال اول شهرين من العام الحالي

الوكيل الإخباري - حقق الدخل السياحي للأردن في أول شهرين من العام الحالي، 1.05 مليار دولار؛ بارتفاع نسبته 122.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بتسجيله 1,056.5 مليون دولار.

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كما ارتفع الانفاق على السياحة خارج المملكة، بنسبة 101.8% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، ليصل إلى 282.4 مليون دولار.



وأشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي، إلى أن الدخل السياحي خلال شباط 2023؛ حقق مستوى هو الأعلى لذات الشهر خلال العشرة سنوات السابقة وللشهر الثاني على التوالي، حيث وصل الدخل السياحي إلى 357.8 مليون دينار (504.7 مليون دولار) وبنسبة نمو بلغت %123.2.



وفيما يتعلق باول شهرين من العام الحالي، فقد حقق الدخل السياحي ارتفاعا بنسبة 122.7% بتسجيله لما قيمته 749.0 مليون دينار (1,056.5 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 939.9 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 135.5%.



وجاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل الى 765.4 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 119.5%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 174.6 ألف سائح وبنسبة نمو وصلت إلى 246.4%.



