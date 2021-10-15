الجمعة 15-10-2021
الوكيل الاخباري

تراجع ملموس في المؤشر اليومي لحدة جائحة كورونا في دول الخليج

إنقاذ جنين ووالدته في مستشفى معاذ بن جبل

الولايات المتحدة : فتح الحدود أمام المسافرين الأجانب الذين تم تطعيمهم

السعودية تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة تفشي كورونا

عالية حفيدة جديدة للأميرة بسمة

خروج جميع الحالات المشتبه بتسممها من مستشفى جرش الحكومي

الأردن يعزي بضحايا تفجير إرهابي استهدف مسجداً بأفغانستان

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة السبت - اسماء

الحكومة : إنشاء 30 حفيرة وسد بكلفة مليوني دينار

المجالي: تعديلات قانون الضمان ستعرض على مجلس الادارة الشهر الحالي

الجمعة، 15-10-2021 03:12 م

ارتفاع الدولار أمام الين

دولار


الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار الأميركي بشكل ملحوظ خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت وهو الأعلى له منذ 12 من تشرين الثاني وبصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مطلع آذار وأطول مسيرات مكاسب أسبوعية منذ 2018 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الياباني و التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأميركي .

اضافة اعلان


وبحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.40 بالمئة إلى مستويات 114.13 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.68 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام عند 114.16، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 113.62.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا

ليره ٢

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد

بنزين

أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

دولي

الطاقة الدولية: أزمة الطاقة تهدد التعافي الاقتصادي العالمي

61680b534236046256238d36

الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي جديد بعد قرار أردوغان

1

6.1 % نمو احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية في 9 أشهر

أخبار متعلقة
ليره ٢

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد

دولارات

ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الين

دولارات

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

دولارات

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

دولار

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

دولار 2

تراجع الدولار الأميركي عالميا