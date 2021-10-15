ارتفاع الدولار أمام الين

الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار الأميركي بشكل ملحوظ خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت وهو الأعلى له منذ 12 من تشرين الثاني وبصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مطلع آذار وأطول مسيرات مكاسب أسبوعية منذ 2018 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الياباني و التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأميركي .

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وبحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.40 بالمئة إلى مستويات 114.13 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.68 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام عند 114.16، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 113.62.

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