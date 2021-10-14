ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الين

الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، أمام الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت، ليعكس استقراره بالقرب من الأعلى له منذ مطلع كانون الأول 2018.

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وبحسب وول ستريت جورنال، جاء ذلك بعد التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعتها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم من قبل الاقتصاد الأمريكي، أكبر اقتصاد في العالم، والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.



وارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.26 بالمئة إلى مستويات 54ر113 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 25ر113 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 60ر113، بينما حقق الأدنى له عند 21ر113.

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