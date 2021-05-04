الثلاثاء 04-05-2021
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الثلاثاء، 04-05-2021 03:30 م

ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

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الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار الأميركي خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت، أمام الين الياباني، وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني بسبب عطلات رسمية في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم.

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وارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.23 بالمئة إلى مستويات 109.32 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.07، بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.35، بينما حقق الأدنى له عند 109.03، بحسب وول ستريت جورنال.

 

بترا

 




 

 


 

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