ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

الوكيل الإخباري-ارتفع الدولار الأميركي أمام الين الياباني، خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت، عقب التطورات والبيانات الاقتصادية السلبية التي تبعتها عن الاقتصاد الياباني.

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وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04 بالمئة إلى مستويات 112.88 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 112.84، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 112.96، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 112.77 نقطة.

بترا