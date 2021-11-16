الثلاثاء 16-11-2021
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الثلاثاء، 16-11-2021 03:29 م

ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

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الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار الأميركي خلال الجلسة الآسيوية ليشهد الأعلى له منذ مطلع تشرين الثاني، أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعتها عن الاقتصاد الياباني.

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وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06 بالمئة إلى مستويات 114.19 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.12، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوعين عند 114.31، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 114.08.

 

المصدر: بترا

 

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