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الخميس، 18-11-2021 03:54 م

ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

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الوكيل الإخباري-ارتفع الدولار الأميركي خلال الجلسة الآسيوية في "وول ستريت" اليوم الخميس أمام الين الياباني، وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني.

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فقد ارتفع زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09 بالمئة إلى مستويات 114.18 مقارنة بمستويات الافتتاحي عند 114.08، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 114.27، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 113.88.

 

بترا

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