ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين

الوكيل الاخباري- ارتفع الدولار الأميركي خلال الجلسة الآسيوية في السوق الأميركية العالمية (وول ستريت) بصدد تسجيل خامس مكسب أسبوعي له على التوالي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية السلبية عن الاقتصاد الياباني.

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وبحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفع زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.28 بالمئة إلى مستويات 111.92 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.61، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 111.94، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 111.58.