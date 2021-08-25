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ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

الأربعاء، 25-08-2021 07:32 م

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفع الدولار الأميركي بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليتماسك فوق أدنى مستوى له في أسبوع، وبصدد تحقيق أول مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة.

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وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.25 بالمئة إلى مستوى 93.13 نقطة، وبلغ مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 92.88 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له عند 92.87 نقطة. 

 

المصدر: بترا

 

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