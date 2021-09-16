ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار الأميركي بقوة بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس، حيث ما يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأميركية كأفضل استثمار متاح.

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يأتي ذلك في ظل انتعاش عائد سندات الخزانة طويلة الأجل في الولايات المتحدة، قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة عن مبيعات التجزئة الشهرية، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، والتي قد تعزز من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية.



وبحسب وول ستريت جورنال، زاد مؤشر الدولار بنسبة 0.35 بالمئة إلى مستوى 92.80 نقطة، ومستوى افتتاح تعاملات اليوم، عند 92.46 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.45 نقطة.

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