ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي على وشك ملامسة أعلى مستوى في 5 أسابيع.

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كما جاء الارتفاع بفضل عمليات شراء العملة الأميركية كأفضل استثمار في وول ستريت، في ظل الارتفاع الواسع في عائد سندات الخزانة طويلة الأجل بالولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي من تشديد السياسة النقدية.



وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 25ر0 بالمئة عن القراءة السابقة إلى مستوى 49ر93 نقطة، ومستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 27ر93 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 20ر93 نقطة.

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