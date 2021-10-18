ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفع الدولار الأميركي بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات العالمية مع انتعاش عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح، خاصة في ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، بحسب وول ستريت جورنال.

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وارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 بالمئة إلى مستوى 94.17 نقطة، ومستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 93.95 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.91 نقطة.

المصدر: بترا