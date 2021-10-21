ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ليتماسك فوق أدنى مستوى في 3 أسابيع المسجل في وقت سابق من تعاملات السوق الآسيوية في وول ستريت، في طريقه نحو تحقيق أول مكسب خلال الـ 7 أيام الأخيرة.

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ويأتي ذلك، بحسب وول ستريت جورنال الاقتصادي، مع انتعاش عمليات شراء العملة الأميركية كأفضل استثمار بديل، وفي ظل تجدد المخاوف حول شركة إيفرجراند الصينية، كما يأتي هذا قبل صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، والتي توفر أدلة قوية حول قوة سوق العمل الأميركي.



وزاد مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 بالمئة إلى مستوى 70ر93 نقطة، ومستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 58ر93 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 49ر93 نقطة الأدنى منذ 28 أيلول الماضي.

بترا