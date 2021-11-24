ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفع الدولار الأميركي عالميا في بورصة وول ستريت أمام أغلب العملات الرئيسية، خلال تداولات اليوم الأربعاء، في ظل ترقب صدور بيانات اقتصادية مهمة فضلا عن ترقب محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

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وبحسب وول ستريت جورنال، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إعادة تعيين جيروم باول رئيسا للفيدرالي لـ 4 سنوات مقبلة، مجددا الثقة في قيادته للسياسة النقدية في مواجهة ارتفاع التضخم وتداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد.



يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه في الولايات المتحدة تحديا كبيرا يتمثل في ارتفاع معدل التضخم إلى 6.2 بالمئة خلال تشرين الأول، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1990.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.

المصدر: بترا