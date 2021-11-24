الأربعاء 24-11-2021
الوكيل الاخباري

اختتام ورشة عمل للتعريف بالاتفاقيات الدولية

استوديو زين يختتم مسابقة التصوير الإبداعي الأولى ويعلن أسماء الفائزين

بلدية عجلون توقع مذكرة تفاهم لتعزيز دور الشباب

التحالف يعلن تدمير ورش للصواريخ الباليستية والمسيرات بصنعاء

صناعة الزرقاء تطرق باب التصدير إلى السوق الصربي

اختتام فعاليات الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية في جامعة مؤتة

اتفاقية في مجال التدوير بين الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وجمعية البيئة

البيئة والزراعة تبحثان التعاون بمشروع التحريج الوطني

افتتاح ورشة توعية عن المشاركة الجماهيرية في مجال السلامة الاحيائية

انفجار في ميناء أم قصر جنوبي العراق

الأربعاء، 24-11-2021 09:10 م

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

الاتجاه-صرف-الدولار


الوكيل الاخباري- ارتفع الدولار الأميركي عالميا في بورصة وول ستريت أمام أغلب العملات الرئيسية، خلال تداولات اليوم الأربعاء، في ظل ترقب صدور بيانات اقتصادية مهمة فضلا عن ترقب محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

اضافة اعلان


وبحسب وول ستريت جورنال، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إعادة تعيين جيروم باول رئيسا للفيدرالي لـ 4 سنوات مقبلة، مجددا الثقة في قيادته للسياسة النقدية في مواجهة ارتفاع التضخم وتداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد.


يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه في الولايات المتحدة تحديا كبيرا يتمثل في ارتفاع معدل التضخم إلى 6.2 بالمئة خلال تشرين الأول، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1990.
وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1637770658739

استقرار أسعار الذهب عالميا

112021716105422440376

أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم في فلسطين

قطر-تصدر-67-مليون-طن-من-الغاز-المسال-في-10-أشهر_كلمة-الاردن

قطر تصدر 3.9 مليون طن غاز للكويت والإمارات

1120211893954523526057

أسعار الذهب الأربعاء 24/ 11/ 2021

143-121017-america-using-cheap-oil-boost-national-oil-reserve_700x400

البيت الأبيض يعلن سحب كمية كبيرة من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي

619c9c4ed1a77

ارتفاع صادرات الأردن 13.7% لتبلغ 4.127 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية من 2021

أخبار متعلقة
economy-140418-3

ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

112021414587829673723

ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

GettyImages-1208407320

الاقتصاد التونسي ينمو بعد انكماشه في 2020

1628176140928

ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني

347725_5_1636029432

ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

3dea33a00f4b443ab664b880e3b459af

تراجع الدولار الأميركي أمام الين