الثلاثاء 07-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

جمعية البنوك لـ الوكيل : لا تأجيل لأقساط القروض بمناسبة عيد الاضحى

سوق القمح العالمية.. أكبر مصدري ومشتري القمح بينهم 3 دول عربية

بيان صادر عن وزارة الزراعة

أشغال الكرك تفتح عددا من الطرق الزراعية

نصائح هامة لسلامة الأغذية

التربية : لن نستغني عن التعليم الإلكتروني والدروس عبر المنصات

وزارة السياحة: ارتفاع عدد السياح 310% خلال 5 أشهر من 2022

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

المفلح: العمل جارٍ على إنشاء صندوق للمسنين

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الثلاثاء، 07-06-2022 03:43 م

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

316059_60_1638366805


الوكيل الاخباري- ارتفع مؤشر الدولار الأميركي في السوق العالمية (وول ستريت)، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 0.3 بالمئة، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، مسجلا أعلى مستوى في أسبوعين عند 102.83 نقطة، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

اضافة اعلان


وبحسب "وول ستريت جورنال"، يدعم الصعود الحالي في مستويات الدولار، ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في 4 أسابيع عند 3.062 بالمئة، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار في الدولار، ويدعم اقتصاد الولايات المتحدة.

 

بترا

إقرأ ايضا
629f4743423604046f177f25

سوق القمح العالمية.. أكبر مصدري ومشتري القمح بينهم 3 دول عربية

6278a3878fd12

انخفاض أسعار الذهب عالميا

main_image60a3799e70859

توفير 99 ألف فرصة عمل في القطاع السياحي حتى عام 2033

3-33

ارتفاع نسبة المناولة في ميناء العقبة بنسبة 8 %

0011

البنك الدولي: 17% من دخل الأسرة الأردنية يُنفق على النقل

لل

خبير اقتصادي: رؤية التحديث الاقتصادي خطة لمواجهة التغيرات والتحولات الاقتصادية

أخبار متعلقة
628dd94742360416df3ca383

دين تركيا الخارجي يبلغ رقما قياسيا

Doc-P-945113-637863057775202416

تفاقم انهيار العملة اللبنانية مع تجاوز الدولار 33 ألف ليرة

تعبيرية

تراجع مؤشر الدولار

7d828754-5c18-482d-8201-beba99656dfe

أسهم أوروبا ترتفع مع تحسن الثقة في أنشطة الأعمال بألمانيا

7

ارتفاع أسعار النفط عالميا

2022-05-20_12-32-08_335772

توقف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى فنلندا