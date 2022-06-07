ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفع مؤشر الدولار الأميركي في السوق العالمية (وول ستريت)، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 0.3 بالمئة، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، مسجلا أعلى مستوى في أسبوعين عند 102.83 نقطة، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، يدعم الصعود الحالي في مستويات الدولار، ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في 4 أسابيع عند 3.062 بالمئة، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار في الدولار، ويدعم اقتصاد الولايات المتحدة.

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