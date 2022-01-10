الإثنين 10-01-2022
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الإثنين، 10-01-2022 04:31 م

ارتفاع الدولار الأميركي لأول مرة في 4 جلسات أمام الين الياباني

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الوكيل الإخباري-ارتفع الدولار الأميركي، خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت (نيويورك)، ليعكس استقراره بالقرب من الأعلى له في 5 أعوام أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني في مطلع هذا الأسبوع، بسبب عطلة الاحتفال بيوم بلوغ سن الرشد في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم.

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وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.29 بالمئة إلى مستويات 115.82 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 115.48، والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 115.85.

 

بترا

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