ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني

الوكيل الإخباري-ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني اليوم الخميس، خلال الجلسة الآسيوية في "وول ستريت"، عقب التطورات والبيانات الاقتصادية الضعيفة في الاقتصاد الياباني، ووسط تطورات إيجابية حول القيمة الشرائية للدولار الأميركي في السوق الأميركية والعالمية.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، ارتفع زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 9ر0 بالمئة إلى مستويات 95ر113 مقارنة بالمستويات الافتتاحية عند112,9 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 114,16، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 113,82 .

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