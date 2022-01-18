ارتفاع الدولار الاميركي عالميا

الوكيل الإخباري-ارتفع الدولار بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات؛ ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، يأتي الارتفاع في ظل تسارع عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح، خاصة بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في عامين، قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.



وارتفع مؤشر الدولار بحوالي 4ر0 بالمئة إلى مستوى 57ر95 نقطة، ومستوى افتتاح تعاملات، اليوم، عند 95,22نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 95,12 نقطة.

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