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الأربعاء، 06-10-2021 01:26 م

ارتفاع الدولار مع تنامي مخاوف التضخم بفعل قفزة في قطاع الطاقة

دولار


الوكيل الاخباري- ارتفع الدولار اليوم الأربعاء، وسط قلق من أن يحفز ارتفاع أسعار الطاقة التضخم ورفع أسعار الفائدة، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية لاستقاء مؤشرات حول توقيت تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.9% إلى 0.6891 دولار، وانخفض الدولار الأسترالي 0.7% إلى 0.7265 دولار.

وعلق اليورو تحت مستوى 1.16 دولار وبلغ في أحدث تعاملات 1.1567 دولار، ليكون أعلى قليلا من أدنى مستوى في 14 شهرا البالغ 1.1563 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

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المصدر: إرم

 

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