الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

العائدات الضريبية تذهب للمهربين بدل الدولة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا

لبنان : احباط تهريب مخدرات في فواكه اصطناعية - فيديو

وزير الصحة اللبناني يعلن انتشار متحور أوميكرون في البلاد

إيطاليا تسجل 98 الف إصابة بكورونا في 24 ساعة

كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تتجاوز 5 ملايين إصابة بكورونا

حبس وزيرة عربية يشتبه تورطها بقضايا فساد

نشاطات ومحاضرات متنوعة بمحافظتي المفرق والكرك

ارتفاع الدولار يطفئ بريق الذهب

الجامعة العربية تؤكد دعمها لجهود انجاح الفترة الانتقالية بالسودان

الأربعاء، 29-12-2021 11:11 م

ارتفاع الدولار يطفئ بريق الذهب

main_image61cc589367bb2


الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، لكن الأسعار ظلت فوق المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار للأونصة.اضافة اعلان


وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1802.67دولار للأونصة، بحلول الساعة 08:21 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1803 دولارات.


ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.11 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.8 في المئة إلى 968.50 دولار.


ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1983.68 دولار للأونصة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220212810859927129610

تراجع أسعار الذهب عالميا

unnamed

المياه: قروض ومِنَح بقيمة 77 مليون يورو لتمويل مشاريع المياه والصرف الصحي في 5 محافظات

ذهب2

أسعار الذهب محليا

0L5A8806

الخرابشة: نعمل على تطوير قطاع الكهرباء في المملكة

ليرة تركية

الليرة التركية تواصل تبديد المكاسب الكبيرة

نفط3

ارتفاع أسعار النفط عالميا

أخبار متعلقة
9wZMBcfhQIElN6ckqxyiUm0zwrBuHQVHsIuIMyTm

265 متقاعدا رواتبهم تزيد عن 5 آلاف من الضمان وبكلفة سنوية 22 مليون دينار

5fb1963fddb00

جمعية المصدرين: السوق الكندية واعدة لمنتجات الصناعة الاردنية

5RkM3

الدولار يرتفع عالمياً

WhatsApp-Image-2021-12-08-at-1.15.54-PM

عمرو: ندرس كافة التحديات لدى المناطق التنموية والصناعية

122021285032466116627

الحمل الكهربائي يسجل ارتفاعاً الثلاثاء

61af5644dda5a

مساعٍ أردنية للحصول على 500 مليون دولار لصالح الكهرباء الوطنية