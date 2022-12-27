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الثلاثاء، 27-12-2022 11:25 ص

ارتفاع الذهب عالمياً مع تعزيز تراجع الدولار

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، اثر انخفاض الدولار الذي جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين، على الرغم من ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة.

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وصعد الذهب 0.4% إلى 1804.99 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1811.90 دولار.


بالمقابل تراجع مؤشر الدولار 0.3%.

 

وخفض المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في كانون الأول الحالي بعد أربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس لكل منهما. 

وتقلل الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب وتزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. (investing )

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