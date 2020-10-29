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الخميس، 29-10-2020 12:32 م

مع توقف صعود الدولار

ارتفاع الذهب عالميا

ذ
أونصات الذهب


الوكيل الإخباري -بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، ارتفع الذهب اليوم، ، إذ غذى توقف صعود الدولار عمليات شراء هذا المعدن، الذي يعد ملاذا آمنا، كذلك لقي الذهب دعما من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول الذهب في العقود الفورية عند 1879.71 دولار للأونصة، بارتفاع نسبته 0.1% عن سعر التسوية السابق.
في حين صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% أيضا إلى 1880.10 دولار للأونصة.


وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لأبحاث السلع الأولية لدى "سي إم سي كومتريد"، إن "الانتخابات الأمريكية وتوقع أن يتوقف مؤشر الدولار عن الصعود يرفعان الذهب".


وأضافت أنه "في اقتصادات عملاقة مثل فرنسا وألمانيا، تزداد حالات كوفيد-19 ليتجهوا إلى فرض الإغلاقات من جديد. لذا في هذا الوضع، يحدث بعض الشراء في الذهب بحثا عن ملاذ آمن".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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