ارتفاع الذهب قد يدفع المستثمرين نحو بتكوين

الوكيل الاخباري- توقع صندوق تحوط أمريكي بأن يسجل الذهب ارتفاعا كبيرا في العام المقبل، إلا أن المستثمرين الذين يبحثون عن بدائل للعملة وسط تصاعد الديون العالمية يجب أن يتطلعوا إلى ”بتكوين“ أكبر عملة مشفرة في السوق العالمي.



وقال تروي جيسكي، كبير مسؤولي الاستثمار ومدير المحفظة في ”سكاي بردج كابيتال“ البالغة أصوله نحو 7.5 مليار دولار: إنه من المرجح أن يرتفع كلاهما حتى مع تحرك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص مشتريات الأصول.



ونقلت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية عن غايسكي قوله: ”سنلتزم بالبتكوين والعملات المشفرة لأننا نعتقد أن هناك المزيد من الاتجاه الصعودي.. وفي حين أن هناك تقلبات أكبر، ستحصل على مكاسب أكثر قليلا مما ستحصل عليه من الذهب“.

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المصدر: إرم