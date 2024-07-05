ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.27 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2406 نقاط.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.6 ملايين دينار مقارنة مع 4.2 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 15.2 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 17.8 مليون دينار، مقارنة مع 21 مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 18.7 مليون سهم، نفذت من خلال 10837 صفقة.