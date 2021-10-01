الجمعة 01-10-2021
الوكيل الاخباري

22 وفاة و1340 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أطباء يقللون من فعالية الفيتامينات في التخفيف من أعراض كورونا

إجراء حكومي مرتقب بشأن توزيع فيتامينات الحديد على طلبة المدارس

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

إنتاج أول دواء بالعالم لعلاج كورونا يقلل خطر الموت إلى النصف

ولي العهد للأردنيين : رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب

انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية الجمعة

وفاة أردني وزوجته بحادث سير في السعودية تشعل مواقع التواصل

9 وفيات و778 إصابة جديدة بكورونا في المملكة الجمعة

تشكيلات إدارية في التربية خلال يومين

الجمعة، 01-10-2021 06:47 م

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

1623421111318


الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 08,0 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2073 نقطة.

اضافة اعلان


وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 8,4 مليون دينار مقارنة مع 8 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع4,9 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 42 مليون دينار، مقارنة مع 40 مليون دينار للأسبوع السابق.


كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 27,2 مليون سهم، نُفذت من خلال 14200 صفقة.

 

المصدر : بترا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
النفط

تراجع أسعار النفط عالميا

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا

غاز

أسعار الغاز في أوروبا تواصل تحطيم الأرقام القياسية

خام دبي

سعر برميل خام دبي عند أعلى مستوى في شهرين

اسمنت 2

أسعار الإسمنت الأسود المكيس

4-105

الذهب يرتفع في ظل أداء مضطرب

أخبار متعلقة
6138dff82665f

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

بورصة

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

1632067138237

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض

6113defc8cd46

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض