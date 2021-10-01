ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 08,0 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2073 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 8,4 مليون دينار مقارنة مع 8 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع4,9 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 42 مليون دينار، مقارنة مع 40 مليون دينار للأسبوع السابق.



كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 27,2 مليون سهم، نُفذت من خلال 14200 صفقة.

المصدر : بترا