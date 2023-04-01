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السبت، 01-04-2023 06:41 م

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

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الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.78 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2601 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.5 ملايين دينار، مقارنة مع 7.5 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 13.7 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 32.3 مليون دينار ، مقارنة مع 37.4 مليون دينار، للأسبوع السابق.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة، خلال الأسبوع الماضي، 28 مليون سهم، نُفذت من خلال 12157 صفقة.

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