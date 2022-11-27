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الأحد، 27-11-2022 01:20 م

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة 5.49%

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الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 5.49 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وبحسب التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، أسهم في هذا الارتفاع بصورة رئيسية أسعار مجموعة بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها بنسبة 12.03 بالمئة، وأسعار مجموعة تجارة بيع الآلات ومعداتها ولوازمها بنسبة 6.85 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية بنسبة 4.89 بالمئة، وأسعار مجموعة تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.99 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية بنسبة 2.44 بالمئة.


وأشار التقرير، إلى ارتفاع متوسط الرقم القياسي العام للتسعة اشهر من العام الحالي بنسبة 5.79 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.


وبين التقرير أن هذا الارتفاع ناتج عن ارتفاع أسعار مجموعة بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها بنسبة 13.57 بالمئة، وأسعار مجموعة تجارة بيع الآلات ومعداتها ولوازمها بنسبة 6.15 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية بنسبة 3.88 بالمئة، وأسعار مجموعة تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.56 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية بنسبة 2.82 بالمئة.

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