ارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 1.2 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2455 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 16.3 مليون دينار مقارنة مع 7.3 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 123 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 81.5 مليون دينار مقارنة مع 36.5 مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغت 32 مليون سهم، نُفذت من خلال 22993 صفقة.