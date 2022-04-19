ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال آذار الماضي

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2022 ليصل الى 104.73 مقابل 102.21 لنفس الشهر من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.47 %.

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وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.64 نقطة مئوية، النقل بمقدار 0.73 نقطة مئوية، المطاعم والفنادق بمقدار 0.20 نقطة مئوية، الزيوت والدهون بمقدار 0.16 نقطة مئوية، والوقود والإنارة بمقدار 0.13 نقطة مئوية.



بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الفواكه والمكسرات بمقدار 0.18 نقطة مئوية، المشروبات والمرطبات بمقدار 0.04 نقطة مئوية، الايجارات بمقدار 0.02 نقطة مئوية، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بمقدار 0.004 نقطة مئوية.



أما على المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من هذا العام 104.73 مقابل 103.90 لشهر شباط من نفس العام مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.79%.



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 0.18 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.16 نقطة مئوية، الزيوت والدهون بمقدار 0.13 نقطة مئوية، الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.08 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات بمقدار 0.05 نقطة مئوية.



بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الملابس بمقدار 0.02 نقطة مئوية، الأدوات المنزلية بمقدار 0.004 نقطة مئوية، والأجهزة المنزلية بمقدار 0.002 نقطة مئوية.