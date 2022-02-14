ارتفاع الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة العام الماضي

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة الاردن خلال العام 2021 بنسبة 1.94 بالمئة، ليصل إلى 98.84 مقابل 96.96 في العام 2020.وبحسب التقرير السنوي لدائرة الإحصاءات العامة، اليوم الاثنين، أسهم في هذا الارتفاع بصورة رئيسية، مجموعة بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها بنسبة 9.05 بالمئة، أو ما مقداره 1.81 نقطة مئوية، وأسعار مجموعة تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.52 بالمئة، أو ما مقداره 0.19 نقطة مئوية، وأسعار مجموعة بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية بنسبة 1.38 بالمئة، أو ما مقداره 0.14 نقطة مئوية.في حين انخفضت أسعار مجموعة بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية بنسبة 0.95 بالمئة، أو ما مقداره 0.18 نقطه مئوية، وأسعار مجموعة تجارة بيع الآلات ومعدات ولوازمها بنسبة 0.31 بالمئة، أو ما مقداره 0.03 نقطة مئوية.وأشار التقرير إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الرابع من العام الماضي بنسبة 1.26 بالمئة، ليصل إلى 100.55 بالمئة، مقابل 99.29 بالمئة، في الربع الثالث من نفس العام 2021.ووفقا للتقرير ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الرابع من عام 2021 ليصل الى 100.55 بالمئة، بالمقارنة مع 96.83 بالمئة، خلال نفس الفترة من عام 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.84 بالمئة.يشار إلى انه تم تعديل سنة الأساس لتصبح 2010 بدلاً من 1998، حيث يتم جمع بيانات الأسعار من خلال عينة تشمل 330 منشأة تجارية، يجمع منها أسعار 1590 سلعة يتم تداولها في سوق الجملة إضافة إلى أسعار الخضار والفواكه التي تَرِدُ أسعارها ضمن نشرة الأسواق المركزية.