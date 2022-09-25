ارتفاع الطاقة الكهربائية المُولدة والمُستوردة 2.2% العام الماضي في الأردن

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن مجموع الطاقة الكهربائية المُولدة والمُستوردة العام الماضي ارتفع بنسبة 2.2 % عن عام 2020، في وقت ارتفعت فيه كمية استهلاك الطاقة في المملكة 3.7 %.

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وبحسب هذه البيانات، فقد بلغ مجموع حجم الطاقة (المُولدة والمُستوردة) العام الماضي 19618.8 جيجا واط /ساعة، مقارنة مع 19194.2 جيجا واط/ ساعة عام 2020، منها 3758.1 جيجا واط من الطاقة المتجددة، مقابل 3024 جيجا واط/ ساعة من الطاقة المتجددة تم إنتاجها في 2020.



وتم استيراد 394.8 جيجا واط/ ساعة من إجمالي حجم الطاقة من مصر مقابل 380.6 جيجا في 2020.



بالمقابل زادت كمية الاستهلاك للطاقة الكهربائية العام الماضي إلى 17380.17 جيجا واط/ ساعة، مقابل 16759.5 جيجا واط/ ساعة في 2020، وكانت الحصة الأكبر منها للقطاع المنزلي والحكومي بإجمالي حجم استهلاك بلغ 7732.3 جيجا واط/ ساعة شكلت 44.49 % من إجمالي الاستهلاك في المملكة، مقارنة مع 7735 جيجا واط/ ساعة عام 2021 وبنسبة 46.15 % من مجموع الاستهلاك في ذلك العام. ( الغد)