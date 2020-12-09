الأربعاء 09-12-2020
الوكيل الاخباري

تكريم ثلاثة من مرتبات إدارة السير أنقذوا سيدة واطفالها بوسط عمان

الملك يفتتح المستشفى الميداني العسكري في اربد

قرار مرتقب بتخفيف إجراءات الحظر في الأردن

وفاء الكيلاني تحسم جدل إنفصالها عن تيم حسن !

أحداث ساخنة شهدتها المملكة في أقل من 24 ساعة

الملك يلقي خطاب العرش للدورة غير العادية لمجلس الأمة غدا

مواطن لبرنامج الوكيل : سعر الزنجبيل يقارب سعر الذهب في المملكة - فيديو

قضايا تم حلها في زمن قياسي عبر برنامج الوكيل

أسعار الذهب الأربعاء 9/12/2020

مصابة بكورونا للوكيل : حالتي تتحسن وقد تواصل معي وزير الصحة




الأربعاء، 09-12-2020 12:57 م

ارتفاع الطلب على الغاز والكاز بسبب الطقس

320202113151624796600


الوكيل الإخباري - قال نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات، اليوم الأربعاء، إن الطلب على مادة الكاز ارتفع 10% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بسبب انخفاض درجات الحرارة.

اضافة اعلان

وأضاف سعيدات في تصريح صحفي، أن الارتفاع لم يقتصر على مادة الكاز حيث ارتفع الطلب على أسطوانات الغاز الأسبوع الماضي من 100 ألف أسطوانة يوميا لنحو 155 ألف.


وارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً ارتفاعاً ملحوظاً في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها لشهر تشرين الثاني الماضي/نوفمبر، وفق وزارة الطاقة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320202164051296363412

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

us_capitol_building_at_night_washington_dc

مجلس النواب الأمريكي يصادق على الميزانية الدفاعية بـ740 مليار دولار

wolfowitz-faces-pressure-to-resign-as-world-bank-finds-he-broke-rules-74099662-bd87752569e94dcaba185224fd0194d5

رئيس البنك الدولي يحدد موعدا للتعافي الاقتصادي من كورونا

https___s3-ap-northeast-1.amazonaws.com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_6_1_2_4_25874216-5-eng-GB_Cropped-1585538395RTS2DYNK

أسعار الدولار تتراجع في آسيا

ذهب

أسعار الذهب الأربعاء 9/12/2020

ab47ea71-2bbc-4a78-b50f-88aa725abf95

الذهب يتراجع عن ذروة أسبوعين مع صعود الأسهم بفضل اللقاح عالميا

أخبار متعلقة
1133bd28-821d-4785-8ed0-6187ae1405d1

3.3 مليار دولار قيمة المساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن

10202011154317794065196

مليون دينار خسائر قطاع الألبسة والأحذية عن كل يوم حظر

3202017215340642987402

البنك المركزي: 319 ألف شيك معاد لعدم كفاية الرصيد

1133bd28-821d-4785-8ed0-6187ae1405d1

دراسة: مليون أردني يعيشون تحت خط الفقر

520201317137436150119

أسعار الذهب في الأسواق المحلية

520201317137436150119

ارتفاع جديد على أسعار الذهب بالأردن