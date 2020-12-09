ارتفاع الطلب على الغاز والكاز بسبب الطقس

الوكيل الإخباري - قال نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات، اليوم الأربعاء، إن الطلب على مادة الكاز ارتفع 10% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بسبب انخفاض درجات الحرارة.

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وأضاف سعيدات في تصريح صحفي، أن الارتفاع لم يقتصر على مادة الكاز حيث ارتفع الطلب على أسطوانات الغاز الأسبوع الماضي من 100 ألف أسطوانة يوميا لنحو 155 ألف.



وارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً ارتفاعاً ملحوظاً في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها لشهر تشرين الثاني الماضي/نوفمبر، وفق وزارة الطاقة.



