ارتفاع العجز التجاري للمملكة إلى 27.9% حتى نهاية آب/2021

الوكيل الإخباري- ارتفع العجز التجاري للمملكة منذ مطلع العام الحالي 2021 ولنهاية شهر آب الماضي، بنسبة 27.9 %، ليبلغ 5.370 مليار دينار، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 4.199 مليار دينار.

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وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الاثنين، ارتفعت قيمة الصادرات الكلية لنهاية شهر آب من العام الحالي، بنسبة 13.3 بالمئة، لتبلغ 4.127 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 3.630 مليار دينار. وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية لنهاية شهر آب من هذا العام، بنسبة 15.9 %، أي ما مقداره 3.745 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت قيمتها 3.231 مليار دينار.



أما على الصعيد الشهري، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية للأردن في شهر آب من عام 2021، بنسبة 11.4 %، حيث بلغت 548.8 مليون دينار، مقابل 492.6 مليون دينار خلال الشهر ذاته من عام 2020.



ويمثل العجز في الميزان التجاري الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية.