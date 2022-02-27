ارتفاع العجز التجاري للمملكة العام الماضي إلى 31.9 بالمئة

الوكيل الإخباري - ارتفع العجز التجاري للمملكة خلال العام الماضي، بنسبة 31.9 بالمئة، ليبلغ 8.701 مليار دينار، مقارنة مع عام 2020، والبالغة 6.595 مليار دينار.

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وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الأحد، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الكلية العام الماضي بنسبة 17.8 بالمئة، لتبلغ 6.643 مليار دينار، مقارنة بعام 2020 والبالغة 5.639 مليار دينار.



كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال العام الماضي، بنسبة 19.7 بالمئة، أي ما مقداره 6.039 مليار دينار، مقارنة مع عام 2020 ،والتي بلغت قيمتها 5.044 مليار دينار.



ووفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره 604.3 مليون دينار خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 1.4 بالمئة، مقارنة بعام 2020 والبالغة 595 مليون دينار.



أما المستوردات، فقد ارتفعت خلال العام الماضي، بنسبة 25.4 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 15.345 مليار دينار، مقارنة مع عام 2020 والبالغة 12.235 مليار دينار.



وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 43.3 بالمئة، خلال العام الماضي، في حين بلغت نسبة التغطية 46.1 بالمئة، مقارنة مع عام 2020، بانخفاض مقداره 2.9 نقطة مئوية.