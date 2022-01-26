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الأربعاء، 26-01-2022 02:37 م

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن إلى 1.6 مليار دينار

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الوكيل الاخباري- ارتفعت فاتورة المملكة من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 34.8 بالمئة، خلال الـ11 شهراً من العام الماضي.

وأشارت بيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، إلى أن قيمة الفاتورة النفطية بلغت نحو 1.598 مليار دينار خلال الـ11 شهراً من العام الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 والبالغة نحو 1.185 مليار دينار.

واستحوذ النفط الخام على الحصة الأكبر من كامل مستوردات المملكة من المشتقات النفطية، ليصل إلى حوالي 678 مليون دينار، تلاه أرواح النفط (البنزين) 388 مليون دينار، وثم الديزل (سولار) 336 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة من الغازات النفطية 158 مليون دينار، وزيوت التشحيم 25 مليون والكاز نحو 10 ملايين دينار.

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