ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن 19.4 مليون دينار خلال آذار الماضي

الوكيل الإخباري -
بينت الأرقام الرسمية، أن مستوردات المملكة من المشتقات النفطية خلال شهر آذار الماضي ارتفعت بمقدار 19.4 مليون دينار، وهو ما نسبته 43.5%. اضافة اعلان
وأوضحت الأرقام، التي اطلع عليها " الوكيل الإخباري" أن إجمالي قيمة الفاتورة النفطية للأردن وصلت إلى 64.0 مليون دينار خلال آذار الماضي.
وأوضحت، أنه قد شكلت أسواق كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية ما نسبته 97.3% من إجمالي المستوردات النفطية.
وعلى ذات الصعيد، ارتفعت مستوردات الأردن من وسائل النقل وقطعها لتصل إلى 17.4 مليون دينار أي ما نسبته 18.4%.
وشكلت اسواق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية والصين واليابان ما نسبته 63.2% من إجمالي مستوردات المملكة من هذه السلع .
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