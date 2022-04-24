ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن 19.4 مليون دينار خلال آذار الماضي

الوكيل الإخباري -

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بينت الأرقام الرسمية، أن مستوردات المملكة من المشتقات النفطية خلال شهر آذار الماضي ارتفعت بمقدار 19.4 مليون دينار، وهو ما نسبته 43.5%.وأوضحت الأرقام، التي اطلع عليها " الوكيل الإخباري" أن إجمالي قيمة الفاتورة النفطية للأردن وصلت إلى 64.0 مليون دينار خلال آذار الماضي.وأوضحت، أنه قد شكلت أسواق كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية ما نسبته 97.3% من إجمالي المستوردات النفطية.وعلى ذات الصعيد، ارتفعت مستوردات الأردن من وسائل النقل وقطعها لتصل إلى 17.4 مليون دينار أي ما نسبته 18.4%.وشكلت اسواق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية والصين واليابان ما نسبته 63.2% من إجمالي مستوردات المملكة من هذه السلع .