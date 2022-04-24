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الأحد، 24-04-2022 12:05 م

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن 19.4 مليون دينار خلال آذار الماضي

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الوكيل الإخباري - بينت الأرقام الرسمية، أن مستوردات المملكة من المشتقات النفطية خلال شهر آذار الماضي ارتفعت بمقدار 19.4 مليون دينار، وهو ما نسبته 43.5%. اضافة اعلان


وأوضحت الأرقام، التي اطلع عليها " الوكيل الإخباري" أن إجمالي قيمة الفاتورة النفطية للأردن وصلت إلى 64.0 مليون دينار خلال آذار الماضي. 

وأوضحت، أنه قد شكلت أسواق كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية ما نسبته 97.3% من إجمالي المستوردات النفطية. 

وعلى ذات الصعيد، ارتفعت مستوردات الأردن من وسائل النقل وقطعها لتصل إلى 17.4 مليون دينار أي ما نسبته 18.4%. 

وشكلت اسواق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية والصين واليابان ما نسبته 63.2% من إجمالي مستوردات المملكة من هذه السلع . 

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