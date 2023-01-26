ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة الى نحو 3 مليارات دينار

الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2022؛ بنسبة 54.6 %.

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وبحسب بيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، بلغت قيمة الفاتورة النفطية نحو 3.249 مليار دينار، حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي، مقابل 2.101 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2021.



وتصدر الوقود والزيوت المعدنية سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي لتصل إلى 897 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بنحو 845 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط" بنزين" حوالي 747 مليون دينار، وديزل "سولار" نحو 712 مليون دينار، والكاز بنحو 13 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 34 مليون دينار.





